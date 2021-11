Zorgbestuurders Twente en Achterhoek willen maatregelen

De Twentse en Achterhoekse acute zorg roept lokaal bestuur, instellingen en inwoners op maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Volgens de instellingen gaat het niet langer meer, net zoals in Limburg. De bestuurders kwamen woensdag bij elkaar voor overleg over de situatie.

“De prijs die we betalen als we dat nalaten, is dat nog meer mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben,” laten ze weten in het regionale dagblad Tubantia. Volgens Jan den Boon, bestuurder van het Enschedese ziekenhuis MST en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hebben partijen nog te weinig een gevoel van urgentie.

“Het probleem van Limburg is ook ons probleem”, zegt Den Boon in Tubantia. “We hebben afgesproken dat we de ziekenhuiszorg in Nederland gelijk verdelen en daaraan willen wij ons aandeel leveren.” MST in Enschede, SKB in Winterswijk en ZGT in Almelo hebben de afgelopen dagen al patiënten overgenomen van overbelaste regio’s.