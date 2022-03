Zorgbestuurders willen hogere ontslagvergoeding én wachtgeld

De arbeidsvoorwaarden voor zorgbestuurders zijn niet meer in lijn met de complexiteit van het werk en het steeds grotere afbreukrisico. Daar moet verandering in komen, zo vinden zorgbestuurders zelf. Hun toezichthouders steunen hen. Ze pleiten voor verhoging van de ontslagvergoeding en een wachtgeldregeling.

Toezichthouders in de zorg willen meer variatie in de mogelijkheden om zorgbestuurders te belonen. Hun brancheorganisaties NVZD en NVZT schreven er samen een rapport over. In het rapport noemen de NVZD en NVTZ een aantal maatregelen waarmee de financiële onzekerheid voor zorgbestuurders kan worden gecompenseerd.

Sinds de invoering van de WNT 1 en 2 gelden er inkomensmaxima voor zorgbestuurders. In 2015 bij het ingaan van de WNT 2 was dit 181.000 euro per jaar. Voor 2022 is het geïndexeerde maximuminkomen in de hoogste schaal 216.000 euro per jaar. De bezoldiging is namelijk afhankelijk van de omzet en de complexiteit van de zorginstelling en kent vijf verschillende niveaus.

Leaseauto

Wat het variëren in beloning van bestuurders complex maakt, is dat vrijwel alle op geld te waarderen componenten onder de definitie van ‘bezoldiging’ worden geschaard. Zo vallen de leaseauto, werkgeverspensioenpremies, rechtsbijstands- en aansprakelijkheidspremies allemaal binnen de maximale bezoldiging.

Een woordvoerder zegt namens de brancheorganisaties: “Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om deze componenten buiten de bezoldiging te laten vallen. Wij adviseren om de bestaande ruimte te benutten door bijvoorbeeld een deel van de bezoldiging te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling en door in een aantal stappen toe te groeien naar het WNT-maximum.”

Ontslagvergoeding

De maximale ontslagvergoeding ligt inmiddels negen jaar op hetzelfde niveau, namelijk op 75.000 euro. De woordvoerder: “Er zijn mogelijkheden om de ontslagvergoeding te wijzigen binnen de kaders van de WNT. Een realistisch maximum hangt af van de loonontwikkeling in de sector. De commissie sluit hiermee overigens aan bij een voorstel dat de minister van BZK reeds in 2017 deed naar aanleiding van de eerste evaluatie van de WNT.”

Wachtgeldregeling

Momenteel is er geen wachtgeldregeling voor zorgbestuurders. De commissie meent dat het vooruitzicht op wachtgeld de financiële onzekerheid bij zorgbestuurders grotendeels wegneemt. Een financiële uitwerking voor dit argument ontbreekt in het rapport. “Het leek de commissie niet opportuun om de regeling al volledig uit te werken en de voorwaarden te bepalen die eraan verbonden zijn.”