Zorgboerderij 2gether onder verscherpt toezicht IGJ

Dat meldt de IGJ op 14 juli. Tijdens bezoeken constateerde de inspectie bijvoorbeeld dat er onvoldoende deskundig personeel was bij de dagbesteding, terwijl daar jongeren kwamen met zware problematiek. Volgens de IGJ moet 2gether meer deskundigheid gaan inzetten, zoals SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals. ‘De bestuurder heeft de inspectie verteld dat twee SKJ geregistreerde professionals betrokken zijn bij 2gether, maar heeft dit niet kunnen aantonen’, schrijft de IGJ aan de zorgboerderij.

Onnavolgbaar

Daarnaast constateerde de inspectie dat de jeugdhulp die wordt geleverd, niet altijd overeenkomt met de zorg die is ingekocht – zoals bijvoorbeeld een-op-een-begeleiding. Prioritering in de werkzaamheden zou hiermee te maken hebben. Daarnaast zijn er bij de zorgboerderij geen structurele cliëntbesprekingen en is er geen enkele vorm van intervisie. Zodoende is onnavolgbaar wat er wordt gedaan aan kwaliteitsverbetering, aldus de IGJ.

Niet transparant

De inspectie tikt de bestuurder ook op de vingers omdat zij tijdens het eerdere toezichttraject niet altijd transparant is geweest en tegenstrijdige informatie heeft gegeven. Daarom is er ‘slechts beperkt vertrouwen dat 2gether de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp’. Dat is de reden dat 2gether voor zes maanden onder verscherpt toezicht is gesteld.