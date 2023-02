Zorgboerderij in Wedde maakt bezwaar tegen sluiting

De zorgboerderij in Wedde, waar lichamelijk en geestelijk beperkte bewoners soms werden mishandeld en vernederd, maakt bezwaar tegen de tijdelijke sluiting door de IGJ. Dat zegt hun advocaat Fonny Krol-Postma in het AD.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) greep kort geleden in bij zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. Uiterlijk 9 februari moet de laatste van de tien bewoners aan een andere zorginstelling zijn overgedragen.

Misstanden op zorgboerderij in Wedde

Op de zorgboerderij in Wedde waren ernstige misstanden. Medewerkers gebruikten soms bizarre straffen om de bewoners te leren wat wel en niet mocht. Zo werd een cliënt met zijn hoofd in een wc geduwd. Een ander werd door personeel in een sloot gezet en weer een ander werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. Medio december greep de politie en vonden arrestaties plaats.

Undercoverbeelden

Advocaat Krol-Postma verklaart in het AD dat dit “niet het beleid van Aurora Borealis” was. Ook wijst de advocaat erop dat bepaalde medewerkers inmiddels al niet meer actief zijn in de organisatie. Daarnaast heeft de leiding van de zorginstelling de beelden die undercoverjournalist Alberto Stegeman maakte van de misstanden, nooit gezien. “Dus daar hebben we nog niet op kunnen reageren of enige nuance over kunnen geven, mede daarom maken we bezwaar tegen de tijdelijke sluiting,” zegt Krol-Postma.

Antroposofische en holistische visie

Zelf zegt Aurora Borealis “vanuit een antroposofische en holistische visie te werken”. De zorginstelling gebruikt daarbij “een methode van duidelijkheid, structuur en begrenzing”, vertellen de bestuurders, die soms ook als verpleegkundige werkte, in het IGJ-rapport.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek en houdt contact met familie van de getroffen cliënten die mogelijk ook een slachtofferadvocaat in de arm nemen. Er liggen momenteel één aangifte en twee meldingen van mishandeling. Zes personen van Aurora Borealis zijn als verdachten aangemerkt.