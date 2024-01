Zorgboerderij van Stichting Phusis onder verscherpt toezicht

Locatie De Bosweg in het Drentse Hoogersmilde is een zorgboerderij waar cliënten met een beperking wonen en werken. De inspectie bezocht de locatie van Phusis afgelopen oktober na een eerder bezoek in maart bij locatie ’t Ruige Veld.

Risico’s

De inspectie zag veelal dezelfde tekortkomingen. “Zo dragen zorgverleners in opleiding verantwoordelijkheden die niet bij hun ervaring passen”, meldt de IGJ. Er zijn onvoldoende ervaren zorgverleners om hen te begeleiden. “De inspectie zag betrokken zorgverleners, maar het ontbreekt hen aan handvatten om dit om te zetten in professionele en veilige zorg.” Verder ziet de toezichthouder risico’s met betrekking tot de hygiëne, medicatieveiligheid en het inschatten van risico’s bij de cliënten.

Daarom stelt de IGJ de Phusis-locatie onder verscherpt toezicht. De Bosweg moet uiterlijk 11 juni 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie verwacht dat Phusis de verbeteringen ook op andere locaties inzet.