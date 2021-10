Zorgbonden luiden alarmbel: veel mis bij Drentse ghz-instelling

FNV en CNV maken zich zorgen over De Trans, een grote gehandicaptenzorginstelling actief in Drenthe, Overijssel en Zuidoost-Groningen. Volgens de bonden verkeert de instelling in financiële problemen en is de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers in gevaar. “De instelling leeft de wet en cao niet na”, aldus de vakbonden.