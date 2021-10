De Trans ontkent aantijgingen vakbonden

Maandag uitten de vakbonden hun zorgen over De Trans, een grote ghz-instelling actief in Drenthe, Overijssel en Zuidoost-Groningen. Volgens de bonden is de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers in gevaar. Het ziekteverzuim loopt volgens de FNV en CNV verder op en medewerkers vertrekken. “Regelmatig staan begeleiders alleen op een woning of groep met acht cliënten met zware zorgindicaties. Dit is absoluut onverantwoord”, aldus Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Bij een organisatie als De Trans doen zich uiteraard af en toe moeilijke situaties voor, gegeven de aard van de cliënten en de werkzaamheden. De veiligheid van cliënten en medewerkers heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. Het is belangrijk te benadrukken dat als zich bij De Trans incidenten voordoen, wij hier altijd de wettelijk voorgeschreven afspraken over onderzoek en melding volgen. Over bijzondere gebeurtenissen vindt overleg plaats met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd”, aldus de rvb van Espria en de directie van De Trans.

Negatief resultaat

Daarnaast stelde CNV dat een belangrijk deel van het beschikbare zorggeld – 14 tot 16 procent – voor de directie, management en ondersteuning wordt veiliggesteld. “Los van de vraag of er voldoende geld binnenkomt, zou altijd eerst de zorg aan de beurt moeten zijn voor toebedeling van geld”, aldus Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn. “Dat het financieren van de zorg op het tweede plan komt, klopt niet. Goede zorg vraagt om een goede basis”, aldus de rvb van Espria en de directie van De Trans.

Dat het negatieve financiële resultaat van de afgelopen jaren tot onrust leidt, begrijpt de ghz-organisatie. “Het is zeer belangrijk dat we dit resultaat herstellen. De Trans heeft te maken met een populatie van cliënten met een toenemende complexiteit. Dit vraagt, mede als gevolg van de coronacrisis, op dit moment veel van de kennis, kunde en inzet van de medewerkers van De Trans.”

Gespannen relatie

De zorgorganisatie meldt dat de relatie met de vakbonden de afgelopen periode gespannen is geweest. “Algemene verwijten over het niet naleven van de cao en wet- en regelgeving kunnen wat ons betreft niet kloppen, en zeker niet in de mate die de bonden aangeven. Hierin staan wij open voor nader kritisch overleg.”

Maandag werd bekend dat Arianne Poel, directeur zorg, afzwaait bij De Trans. “Het vertrek van Arianne maakt dat De Trans op dit moment niet nader kan ingaan op berichten in de media en verwijten van bonden. De huidige situatie doet een zwaar beroep op medewerkers. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat cliënten en de zorg voor hen er niet onder lijden.” Binnenkort komt de organisatie met nadere uitleg over de huidige situatie en de vervolgstappen.