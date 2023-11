Zorgbranche fel tegen ministerie over wet beperking zzp’ers

Alle grote brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben in een gezamenlijke brief aan demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) stevige kritiek geuit op haar wetsvoorstel om het aantal zzp’ers sterk te beperken. Het plan rijdt bovendien de uitvoering van het Fiscaal Kader in de zorg in de wielen, schrijven ActiZ, NVZ, NFU, VGN, Zorgthuisnl en de Nederlandse ggz.

BoZ is “verrast” over het wetsvoorstel, aldus de brief. De zorgbranche praat al maanden met de ministeries van Financiën, VWS en Van Gennip over een eigen regeling om het aantal zzp’ers aan banden te leggen: het Fiscaal Kader in de zorg. Bovendien zou die regeling per 1 januari aanstaande ingaan. De wetswijziging van Van Gennip zou pas 1 januari 2025 van kracht worden.

BoZ stelt dat de wetswijziging ongewenste effecten heeft voor de arbeidsmarkt. Conclusie is dat zzp-inzet in de zorgsector dan nauwelijks meer mogelijk is: alleen zorg door zzp’ers aan particuliere zorgvragers (via pgb) of zorgverleners die specifieke kennis en ervaring hebben, schrijft BoZ.

Grootste deel zzp’ers vertrekt

Eerder wezen zzp-verenigingen erop dat verreweg het grootste deel van de zzp’ers uit de zorg vertrekt als de wet ingaat. Het concept-Fiscaal kader is soepeler. Die regeling maximeert alleen het aantal uren dat een zzp’er werkt bij een werkgever (28 uur), het percentage van een werkweek dat hij voor één werkgever werkt (70 procent) en het aantal maanden dat hij voor één werkgever werkt (zeven). Ook moet een zzp’er minimaal twee opdrachtgevers hebben.

BoZ vindt het ook vreemd dat er in het wetsvoorstel geen overgangsregeling is opgenomen. BoZ wijst erop dat Sociale Zaken daarmee het risico loopt dat zzp’ers financiële claims indienen bij het ministerie. BoZ vraagt het ministerie “op korte termijn” het wetsvoorstel in te trekken of zodanig te herzien dat het Fiscaal Kader kan doorgaan.

Zeer onverstandig

“Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het zeer onverstandig om belemmerende zzp-wetgeving aan te nemen”, zegt Lex Tabak, directeur van ZZP-erindezorg.nl. “Zorgorganisaties zoeken een veilige manier van samenwerken met zelfstandige ondernemers. Het Fiscaal Kader gaat daarbij helpen, zo is onze verwachting. We hopen dat de koepels samen met de ministeries, Belastingdienst en zzp’ers zelf kunnen komen tot een helder Fiscaal Kader.”

BoZ maakt zich “volkomen terecht” zorgen over de continuïteit in de zorg als het wetsvoorstel ongewijzigd doorgaat, aldus voorzitter René Dongelmans van de onlangs opgerichte Vereniging Zelfstandige Ondernemers in de Zorg (VZOZ): “Die continuïteit loopt gevaar als zelfstandige ondernemers tot een dienstverband worden gedwongen.” VZOZ vraagt met klem aan de betrokken ministeries om zzp’ers en zzp-belangenorganisaties uit te nodigen om mee te praten aan de overlegtafels.