In de komende jaren gaat De Zorgcirkel de ouderenzorg ‘toekomstbestendig’ maken. De organisatie is van plan om de ouderenzorg opnieuw in te richten en oplossingen op maat te ontwikkelen. Dit betekent dat een plek in het verpleeghuis niet meer vanzelfsprekend is. Eerst zal worden bekeken wat er met partner, buren, vrijwilligers en Wmo uit de omgeving in de thuissetting en via digitale en technologische oplossingen kan worden geregeld.

Gezond leven

Door de strategische samenwerking ontstaat ruimte om vernieuwende domein overstijgende zorgconcepten te ontwikkelen en in te voeren. De ZorgCirkel laat weten ervaringen van cliënten en hun naasten en van de medewerkers hierbij mee te nemen. Als gevolg van het domeinoverstijgend werken, passeert Zilveren Kruis de financieringsscheiding tussen Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Daardoor kan de inhoud van de zorg in deze overeenkomst in het middelpunt staan. “Nu al neemt De Zorgcirkel regelmatig het initiatief om met anderen in de regio over de domeinen heen te werken. Ook participeren beide in de regiovisie G’oud van Zaanstreek-Waterland. De samenwerking versterkt die visie.”