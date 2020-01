Zorgcoaches Zilveren Kruis besparen ruim 300.000 wachtdagen

Professionalisering

Dat aantal is 64 procent meer dan in 2018, een record. Belangrijkste redenen voor de toename is de verdere professionalisering van deze zogenoemde ‘Zorgcoach’ en het feit dat huisartsen steeds vaker patiënten attenderen op de service.

Radiologie

Net als in 2018 bestaat de top 3 van bemiddelingsaanvragen bij de zorgcoaches van Zilveren Kruis uit respectievelijk radiologie, oogheelkunde en orthopedie. De 34 zorgcoaches van de zorgverzekeraar worden het meest ingeschakeld om de wachttijd bij ziekenhuizen te verkorten. Daarnaast worden ze vaak gebeld voor kwaliteitsinformatie over behandelingen of voor hulp bij het zoeken naar een huisarts.

Wachttijden ggz

Ook voor de wachttijden in de geestelijke gezondheid werd vaak gebeld: 7500 verzekerden namen contact op met Zilveren Kruis. Dat was een toename van 25 procent ten opzichte van 2018. De meeste vragen voor de ggz gingen over wachtlijsten bij de verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen.

Daarbij verwezen de coaches op de mogelijkheid om te beeldbellen of te chatten met een psycholoog: de wachttijd voor online-behandeling is slechts twee dagen.