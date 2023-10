ZorgCoöperatie Drechtsteden opgericht

Vliegen

Sven de Langen, bestuurder van PZC Dordrecht: ‘’Samen vliegen we de uitdagingen in de ouderenzorg vol vertrouwen aan door groot te denken om tot innovatieve oplossingen te komen en klein te doen door waardevolle zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te blijven organiseren. Het coöperatieve gedachtegoed sluit hier naadloos op aan.”

Integraal zorgaanbod

Met de oprichting van ZorgCoöperatie Drechtsteden willen de vier zorgorganisaties het zorg- en welzijnsaanbod in Drechtsteden beter positioneren. Het aanbod van de organisaties sluit ‘haarfijn’ op elkaar aan: van ontmoetingscentra, huishoudelijke hulp, thuiszorg, revalidatiezorg tot verpleeghuiszorg. De verwachting is dat door de coöperatieve samenwerking het aanbod van geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg voor ouderen en kwetsbare inwoners van de regio Drechtsteden in de keten wordt versterkt. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste zorg op de juiste plek, tegen acceptabele kosten. Tegelijkertijd geven de vier partijen hiermee vorm aan de afspraken vanuit het landelijke Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen.

Zorgcoöperatie

De zorgcoöperatie is geen vervanging van de deelnemende organisaties. Het is een vereniging die optreedt als verbindende partij om de vier organisaties te versterken en in gezamenlijkheid oplossingen te vinden die zonder elkaar niet gerealiseerd kunnen worden. De raden van toezicht van de vier zorgorganisaties hebben – na een positief advies van de betrokken cliënten- en ondernemingsraden – hun goedkeuring gegeven voor de oprichting van ZorgCoöperatie Drechtsteden per 1 januari 2024. De komende maanden wordt de zorgcoöperatie juridisch vormgegeven.