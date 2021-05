‘Zorgdiploma’s statushouders moeten sneller worden erkend’

Het moet gemakkelijker worden voor statushouders met een zorgdiploma om aan de slag te gaan in de zorg, zeggen zorgverenigingen. Zo moeten buitenlandse zorgdiploma’s sneller erkend worden, want juist mensen met een opleiding in de zorg zijn heel hard nodig om de personeelstekorten tegen te gaan. Ook het aanpakken van vooroordelen en discriminatie binnen zorgorganisaties kan helpen.

Volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) komen statushouders in Nederland amper aan de bak in de zorgsector, onder meer omdat ze lang moeten wachten op hun asielaanvraag en het veel tijd kost om hun buitenlandse zorgdiploma’s erkend te krijgen. Zo moeten mensen die in het buitenland als arts of verpleegkundige werkten eerst “een complex en prijzig traject” doorlopen, dat minimaal vier jaar kan duren.

Diploma’s eerder erkennen

“Dat is veel te lang en demotiveert”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. “In Duitsland duurt het erkennen van een buitenlands zorgdiploma maar vier maanden. Dat mag in Nederland ook veel sneller.” Ook branchevereniging van zorginstellingen ActiZ vraagt de politiek om diploma’s eerder te erkennen. “We hebben juist mensen met een diploma heel hard nodig in de zorg”, aldus een woordvoerder.

Verantwoordelijkheid zorginstellingen

Volgens de ACVZ ligt er echter ook een verantwoordelijkheid bij zorginstellingen zelf. Eenmaal aan het werk moeten (asiel-)migranten erg wennen aan de cultuur op de werkvloer en krijgen zij regelmatig te maken met vooroordelen of soms zelfs met discriminatie door cliënten en collega’s. Volgens ActiZ zal discriminatie “ongetwijfeld voorkomen”, maar de organisatie houdt daar geen cijfers van bij. Ook een woordvoerder van de medische vakbond NU’91 kan zich “voorstellen dat discriminatie meespeelt. Alles wat onbekend is, is lastig voor mensen”.

Zorginstellingen doen volgens ActiZ wel steeds meer om statushouders goed te begeleiden. “Zo wordt er op de werkvloer vaker genoegen genomen met minder perfect Nederlands. Maar het blijft een ander soort begeleiding vragen. Als iemand bijvoorbeeld geen fiets heeft om naar het werk te komen, of niet weet hoe je een treinkaartje koopt, moet je daar als werkgever wat mee.”

Voor dat soort begeleiding is niet altijd ruimte, juist omdat de druk op de zorg zo hoog is, ziet ook NU’91. Toch zijn statushouders mét diploma een stuk waardevoller dan Nederlanders zónder diploma. “Statushouders met een zorgdiploma zijn veel sneller volledig inzetbaar, ook al hebben ze nog wat bijscholing of extra begeleiding nodig. Mensen van buiten de zorg moeten helemaal van nul af aan beginnen, aan deze mensen hebben we al heel snel wat.”

Het ministerie van Volksgezondheid “verwelkomt” het advies van de ACVZ om statushouders meer kans te geven in de zorgsector. “We zijn aan het kijken hoe we deze mensen sneller kunnen laten instromen”, aldus een woordvoerder. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) komt later nog met een uitgebreidere reactie op het rapport. Maar eventuele aanvullende maatregelen zijn volgens haar aan een volgend kabinet. (ANP)