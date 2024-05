ZorgDomein kampt met langdurige storing en vertraging

Een storing bij het veelgebruikte digitale platform ZorgDomein zorgt voor veel vertraging in de Nederlandse zorg. ZorgDomein kan nog niet zeggen wanneer het probleem is opgelost.

“Op dit moment kunnen al onze gebruikers er last van hebben”, zegt een woordvoerder van ZorgDomein over de huidige situatie. In het geval van ZorgDomein zijn dat er nogal wat; het platform wordt in vrijwel de hele zorg gebruikt. Zo maakt het merendeel van de ziekenhuizen en de huisartsen er gebruik van. Zij ondervinden momenteel vertraging als ze ZorgDomein willen gebruiken. Achter de schermen wordt logischerwijs gewerkt aan een oplossing, maar wanneer de problemen de wereld uit zijn, is nog niet te zeggen.

Inlogproblemen en vertraging

De storing bij ZorgDomein ontstond vrijdag na een update. Toen op maandagmorgen de zorg en daarmee het dataverkeer weer op gang kwam, leidde dat tot problemen. Aanvankelijk konden veel zorgpartijen niet op het platform inloggen, ze kregen onterecht een melding van een onjuiste combinatie van e-mailadres. Momenteel is er vooral nog sprake van vertraging. “Op piekmomenten zal er meer vertraging zijn dan op rustige momenten”, schrijft ZorgDomein op de eigen website.