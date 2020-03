Zorgen bij SEH-artsen over wegblijvende patiënt

Dat schrijft de NOS op basis van bezorgde uitspraken van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisendehulp Artsen. Die vereniging merkt dat het veel rustiger is op de spoedeisende hulp. Zo daalde het aantal patiënten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht met maar liefst 50%, terwijl veel van de mensen die wel komen ook nog eens coronapatiënt is. De normale patiënten komen dus nog veel minder, stelt de vereniging.

Minder ongelukken

Volgens Annemarie van der Velden, SEH-arts in Dordrecht en voorzitter van de beroepsvereniging, is een afname logisch omdat er minder gesport wordt en er minder verkeer is. Zo is er minder kans om op de spoedeisende hulp te geraken. Maar zij vreest ook dat veel patiënten weg blijven uit angst voor besmetting of om artsen niet extra werk te bezorgen, vertelt ze tegen de NOS.

Pijn op de borst

Ze krijgt in haar ziekenhuis vooral minder klanten die normaal binnenkomen met pijn op de borst of signalen van een beroerte. “Je verwacht mensen in deze tijd niet minder te zien, want die aandoeningen hangen niet samen met corona.” Van der Velden vreest dat die klachten verergeren omdat mensen zich niet of later melden.

Van der Velden benadrukt dat er geen extra risico is op besmetting, omdat gewone spoedzorg en die voor coronapatiënten wordt gescheiden. En patiënten hoeven ook niet bang te zijn om artsen extra te belasten. “De spoedzorg gaat gewoon door. Stel het dus niet uit, maar bel een dokter of 112.”