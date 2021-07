Zorgen NZa over apotheekzorg op lange termijn

De continuïteit van de apotheekzorg kan op langere termijn in gevaar komen door de stijgende zorgvraag plus het tekort dat er nu in sommige regio’s lijkt te zijn aan voldoende gekwalificeerd apotheekpersoneel. De NZa maakt dat op uit een verkennend onderzoek naar de situatie.

“We zien goede initiatieven, bijvoorbeeld het werven en opleiden van zij-instromers. Ook automatisering en digitalisering kunnen bijdragen aan een oplossing. De arbeidsmarktproblematiek lijkt echter geen structureel onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En dat is wel nodig”, aldus de autoriteit. Ook is het belangrijk dat partijen aandacht hebben voor de toegenomen werkdruk van apotheekmedewerkers, zegt de organisatie verder.

De tarieven en inkomsten uit farmaceutische zorg stijgen over het algemeen, ziet de NZa, maar of dat ook kan leiden tot loonsverhogingen is niet duidelijk. “We kunnen op basis daarvan niet zeggen of dit voldoende ruimte biedt voor loonontwikkelingen.”

De NZa deed onderzoek naar aanleiding van een brief van cao-partijen. Die meldden dat de gecontracteerde tarieven voor farmaceutische zorg niet voldoende ruimte bieden voor marktconforme loonontwikkelingen en dat dit bijdraagt aan oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk. (ANP)