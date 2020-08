Zorgen om openen middelbare scholen zonder mondkapjes

Veel leraren zijn er tegen om de middelbare scholen volledig open te laten gaan, zonder mondkapjes en afstandsregels voor leerlingen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een enquête van vakbond Leraren in Actie.

Als het aan het kabinet ligt gaan middelbare scholieren vanaf maandag weer naar school in de regio Noord, zonder mondkapje en in een vol klaslokaal. Daarover nemen de zorgen toe.

De lerarenvakbond zegt te worden overspoeld met bezorgde reacties. “De enquête die we onder onze 2200 leden hebben uitgezet loopt nog, maar op dit moment is het beeld dat 80 procent van de leraren het onveilig vindt om de scholen weer volledig te openen”, zegt Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie. “Onze leraren zijn bezorgd om hun eigen gezondheid, om die van de kinderen en die van mensen thuis.” (ANP)