Zorgen op platteland om positie huisarts

Kleine dorpen op het platteland dreigen hun huisarts kwijt te raken. Hun positie staat onder druk door een gebrek aan opvolgers en de groeiende macht van zorgverzekeraars. Een alliantie van partijen wil dat het kabinet ingrijpt, meldt het AD.

Vandaag presenteren onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Kleine Kernen en ouderenorganisaties ANBO en KBO-PCOB een manifest, om het probleem op de kaart te zetten. Concreet punt van zorg is de positie van apotheekhoudende huisartsen.

Medicijnen

Daarvan zijn er ongeveer 320 in Nederland, met name in kleine dorpen. Zij verlenen niet alleen huisartsenzorg, maar voorzien hun patiënten ook van medicijnen. Steeds vaker wordt de distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen uit het oogpunt van kostenbesparing echter verzorgd door zorgverzekeraars. Daardoor verliezen apotheekhoudende huisartsen een deel van hun omzet. Ze worden volgens de partijen achter het manifest bedreigd in hun voortbestaan. (ANP)