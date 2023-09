Zorgen over begroting VWS bij Patiëntenfederatie Nederland

Meer dan 80 procent van de mensen die op dit moment zorg nodig heeft, maakt zich zorgen over hoe die zorg er over tien jaar voor hen uitziet en geregeld is. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Daarbij is gevraagd naar hoe patiënten die de afgelopen twee jaar zorg nodig hadden de huidige zorg beoordelen en hoe zij naar de toekomst daarvan kijken.

Patiëntenfederatie Nederland zet daarom enkele kanttekeningen bij de begroting van het ministerie van VWS die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. “Om de komende jaren steeds meer mensen van goede zorg te kunnen voorzien, moeten we veel zaken anders gaan organiseren. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel ruimte is voor verbetering naar meer passende zorg”, zegt de directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Arthur Schellekens.

Bestaanszekerheid

In 2024 valt de eenmalige extra zorgtoeslag uit 2023 weg, de zorgpremie gaat omhoog en komt er een eigen bijdrage in de WMO bij. De stapeling van kosten lijkt daarmee groter te worden en de zorg voor patiënten simpelweg duurder en minder toegankelijk wordt. Deze ontwikkeling strookt niet met de brede politieke roep om meer bestaanszekerheid voor mensen volgens de Patiëntenfederatie.

Beschikbaar en betaalbaar

De zorgen van de patiënten uit het onderzoek gaan vooral over de toegankelijkheid van zorg en de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Door dreigende personeelstekorten vragen patiënten zich af of er in de toekomst nog wel voldoende zorg , in de buurt, beschikbaar is.

Door de stijgende kosten die patiënten kwijt zijn aan zorg, vragen patiënten zich ook af of ze de zorg over tien jaar nog wel kunnen betalen. 70 Procent van de patiënten uit het onderzoek denkt dat de zorg in Nederland over tien jaar (veel) slechter is dan nu.

Over de kwaliteit van de zorg op dit moment is een groot gedeelte van de zorgpatiënten nog wel tevreden. Gemiddeld beoordelen patiënten de huidige zorg in Nederland met een 7,3.

Hybride zorg

In het onderzoek is patiënten gevraagd naar hun ervaringen met digitale zorg. Een overgroot deel van de ondervraagden (84 procent) heeft de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met digitale mogelijkheden in de zorg, maar veel digitale mogelijkheden lijken nog onbenut te blijven. Het inzien van medische gegevens in een online portaal werd door 78 procent van de ondervraagden de afgelopen twee jaar gedaan. Online een afspraak maken met een zorgverlener door 57 procent.

Monitoren van gezondheidsgegevens op afstand gebeurde de afgelopen twee jaar maar bij 28 procent van de ondervraagden.

Samen beslissen

De arts moet de patiënt nog veel meer en beter betrekken bij de keuzes die daarin gemaakt worden. 37 Procent van de ondervraagden werd de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks betrokken bij de zorg die zij kregen. Ongeveer de helft had daar wel behoefte aan. Ze ervaarden nu onvoldoende uitleg over gemaakte keuzes in hun behandeling of te weinig inspraak. Ook voelden ze te weinig ruimte om vragen te stellen.

Duidelijkheid

Naast meer en beter gebruik maken van digitale mogelijkheden in de zorg en patiënten beter betrekken, kunnen en moeten er in de zorg volgens Patiëntenfederatie Nederland nog veel meer zaken verbeteren. Een aantal van deze punten zijn onlangs uiteengezet in het verkiezingsmanifest, wat als input dient voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.