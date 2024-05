Zorgen vanuit experts over voorspelde hartfalen epidemie

De partijen benadrukken hiermee de noodzaak van actie om de enorme verwachte toename aan hartfalenpatiënten te keren en de hartfalenzorg en kwaliteit van leven van patiënten met hartfalen te verbeteren.

Onbekende aandoening

Hartfalen is de belangrijkste reden voor een ziekenhuisopname in Nederland, waarbij 65 procent van de patiënten binnen vijf jaar overlijdt na de eerste ziekenhuisopname.

Ondanks dat is de aandoening relatief onbekend en wordt de diagnose pas laat vastgesteld. Hartfalen kent vele verschillende vormen waarvoor nu geen behandeling bestaat. Gezien deze alarmerende feiten en de voorspelde ‘epidemie’ van hartfalen in de komende jaren is actie nu nodig.

Zorg verbeteren

Tijdens de overhandiging hebben de experts op het gebied van hartfalen hun zorgen over de huidige situatie aan de minister overgebracht en concrete aanbevelingen gedaan om de zorg voor hartfalenpatiënten te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de bewustwording van hartfalen, vroeg herkenning, integrale hartfalenzorg en onderzoek naar betere diagnostiek en effectievere behandeling.

Deltaplan Hartfalen

Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance. Het netwerk vertegenwoordigt 24 netwerkpartners.