Zorgend Nederland mag niet meedoen met Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ondersteuningsverklaring

Om deel te mogen nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten de politieke partijen een kandidatenlijst en aanvullende documenten inleveren. Zo moet de partij bijvoorbeeld voldoende ondersteuningsverklaringen hebben. Nederland telt 20 kieskringen. Voor deelname aan de betreffende kieskring moeten er in die regio 30 kiesgerechtigden een ondersteuningsverklaring ondertekenen.

Zorgend Nederland heeft in geen enkele kieskring voldoende ondersteuningsverklaringen ingeleverd, blijkt uit het proces-verbaal van de Kiesraad. Bovendien heeft een van de kandidaten geen verklaring ingeleverd dat hij instemt met de kandidaatstelling.

Procedurefout

Zorgend Nederland betreurt de gang van zaken. Ze zeggen op hun website ‘honderden Steunverklaringen’ te hebben gekregen. Volgens de partij is er een ‘procedurefout ingeslopen’. Ze hebben bezwaar aangetekend, maar de Kiesraad heeft deze niet ingewilligd. ‘Onze visie staat nog steeds en we zullen in het bestuur gaan bespreken hoe nu verder’, aldus Zorgend Nederland