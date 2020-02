Zorgfraude financiert terrorisme

De FIU schat in Nieuwsuur dat 20 procent van het geld uit zorgfraude naar terrorisme gaat. De dienst ziet dat mensen die beschuldigd worden van zorgfraude vaak te linken zijn aan terroristische praktijken. Vorig jaar stelde de FIU nader onderzoek in.

Contact geld

“We zagen in een van onze analyses dat een bestuurder van zo’n zorgbedrijf in een jaar tijd veel geld binnenkreeg”, haalt FIU-voorzitter Verbeek-Kusters als voorbeeld aan. De onderzoeksdienst kreeg een melding van de bank over verdacht gedrag. “Deze man nam driekwart van dat geld contant op. Dat is niet een gebruikelijke manier van omgaan met geld in deze branche. Vervolgens hebben wij geconstateerd dat deze bestuurder potentieel een relatie had met jihadisme.”

Internationaal probleem

Zorggeld buiten maken en inzetten voor terrorisme gebeurt niet alleen in Nederland. Internationale studies constateren hetzelfde, aldus de FIU. De reden hiervoor is dat zorgfraude relatief eenvoudig en snel veel geld kan opleveren.

Debat over zorgfraude

Diverse Kamerleden hebben verontwaardigd gereageerd en roepen om ingrijpen van minister De Jonge (Volksgezondheid). Vandaag staat een algemeen overleg over zorgfraude op het programma, waar de terrorisme-kwestie waarschijnlijk ook in zal worden besproken.