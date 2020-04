Zorggebruik niet bepalend bij overstappen zorgverzekeraar

Of mensen aan het eind van het jaar voor een andere zorgverzekeraar kiezen, wordt niet bepaald door de mate waarin ze zorg gebruiken. De bereidheid om over te stappen speelt een grotere rol, maar ook leeftijd en sociale klasse. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van VWS.

Elk jaar stapt zo’n zes á zeven procent van de verzekerden over. Op basis van eerdere onderzoeken had VWS de indruk dat overstappen onder zorggebruikers relatief weinig voorkomt. Het ministerie wil dat iedereen zich vrij voelt om over te stappen en daarom laten onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn.

Leeftijd en klasse

Ook uit het onderzoek van Kantar komt naar voren dat mensen die zorg gebruiken – chronisch zieken, geneesmiddelgebruikers, hulpmiddelgebruikers – minder vaak overstappen. Het zorggebruik blijkt echter niet de allesbepalende factor. Of mensen van nature meer of minder geneigd zijn om een overstap te maken lijkt het meest bepalend. “Mensen die de afgelopen jaren ook van energieleverancier zijn overgestapt, zijn meer geneigd tot overstappen van zorgverzekering (..) Als men ook van andere soorten verzekeringen is overgestapt is de kans nog groter dat men een overstap van zorgverzekering heeft gemaakt..”, zo is te lezen in het onderzoeksverslag.

Daarna spelen leeftijd en sociale klasse een belangrijke rol in de keuze om al dan niet over te stappen. Van de mensen jonger dan 47 jaar is meer dan 30 procent overgestapt in de afgelopen drie jaar, terwijl dit bij mensen ouder dan 71 slechts 14 procent is. Mensen uit de hogere sociale klasse zijn vaker overgestapt dan mensen uit lagere sociale klassen (hoog: 25 procent, laag: 15 procent).

Medicijngebruik

Als al deze factoren buiten beschouwingen worden gelaten, komt voor het eerst een zorgfactor uit de analyse: het gebruik van medicijnen. Van de mensen die dagelijks geneesmiddelen gebruiken is 19 procent in de afgelopen drie jaar overgestapt, van de mensen die periodiek of geen geneesmiddelen gebruiken is dat 27 procent. Als de mensen die dagelijks geneesmiddelen gebruiken ook nog een ondersteunend hulpmiddel, zoals een traplift, hebben, neemt het af tot 7 procent. Dit laatste kan ook een leeftijdseffect zijn, aldus de onderzoekers

Tevredenheid met zorgverzekeraar

De redenen die mensen geven om níet over te stappen laten ook zien dat zorg-gerelateerde zaken niet de doorslag geven. De belangrijkste redenen om niet over te stappen zijn tevredenheid met de huidige verzekering en/of de collectiviteitsregeling en het gevoel bij een andere verzekeraar niet beter af te zijn.

Angst om niet geaccepteerd te worden

Chronisch zieken en geneesmiddelgebruikers geven wel vaker aan dat (ook) meespeelde dat ze bang waren om niet geaccepteerd te worden of niet dezelfde vergoedingen zouden krijgen. “Hier lijkt een verkeerde perceptie te heersen. Maar deze redenen lijken vaak samen te gaan met tevredenheid over de huidige verzekeraar, zo bleek ook uit interviews”, stellen de onderzoekers.

Gedoe

Tot slot vormt moeite met het zoeken van informatie ook een belemmering. “Men vindt de informatie ingewikkeld, vooral de informatie over de aanvullende verzekering. Door de complexiteit kost het veel tijd en ervaart men het als “gedoe”. Dit lijkt bij zorgverzekeringen sterker te gelden dan bij andersoortige overstappen”, aldus Kantar.