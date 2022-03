Zorggroep Apeldoorn e.o. benoemt Margje Mahler als tweede bestuurder

Margje Mahler is benoemd tot bestuurder van Zorggroep Apeldoorn e.o. Samen met de huidige bestuurder Anneke Bouwmeester gaat ze vanaf 1 mei een collegiaal bestuur vormen.

Mahler is nu nog directeur Zorg en Welzijn bij Zorggroep Apeldoorn e.o. en schuift dus intern door. Zorggroep Apeldoorn e.o. is een organisatie voor hoogcomplexe, multidisciplinaire zorg en dagbesteding in Apeldoorn en omstreken. Ongeveer 1900 medewerkers en 700 vrijwilligers leveren zorg, behandeling en ondersteuning aan ruim 1200 cliënten.

Onderzoek

Met de benoeming van een tweede bestuurder volgt Zorggroep Apeldoorn e.o. het advies uit een onafhankelijk onderzoek op. Daarin werd gesteld dat de opgave de zorgorganisatie te besturen zowel intern als extern groot is en dat met name de regionale ketenrol sterk groeit. Een tweede bestuurder naast Anneke Bouwmeester moet die last verlichten.

Margje Mahler is opgeleid als ouderenpsycholoog en werkte eerder bij het Radboud UMC, Vilans en Zorginstituut Nederland. In januari 2020 trad ze in dienst bij Zorggroep Apeldoorn.