Zorggroep Apeldoorn stelt nieuwe bestuurder aan

Zorggroep Apeldoorn heeft Mariska Tichem aangesteld als nieuwe bestuurder. De afgelopen vijf jaar was ze bestuurder bij Domus Valuas, een landelijke aanbieder van kleinschalige verpleeghuizen.

Tichem treedt per 15 april aan bij Zorggroep Apeldoorn, een VVT-organisatie met locaties in Apeldoorn, Beekbergen en Twello. Ze is de opvolger van Jolanda Wakkerman, die sinds januari 2023 als interim bestuurder aan het roer stond.

Samen anders werken

“De afgelopen jaren heb ik mij met groot genoegen voor de ouderenzorg ingezet”, laat de nieuwbenoemde bestuurder weten. “Ik verheug mij erop om samen met mijn nieuwe collega’s de ingezette koers van Zorggroep Apeldoorn, waarbij cliënt in regie en samen anders werken centraal staan, verder vorm te geven.”