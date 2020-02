Zorggroep Charim benoemt twee nieuwe toezichthouders

De twee nieuwe toezichthouders vervangen voorzitter Maarten van Ginkel en lid Herman de Boon. Zij verlieten de raad omdat ze periodiek aftredend waren. Tjapko van Dalen is de nieuwe voorzitter van de rvt. Hij is daarnaast bestuurder bij KleurrijkWonen, een woningcorporatie in Tiel. Hester Touwen, die ook zitting neemt in de auditcommissie financiën bij Charim, is momenteel interim manager en projectleider in de publieke sector en gezondheidszorg.