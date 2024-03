Zorggroep Meander en Icare willen fuseren

In februari hebben de raad van bestuur en raad van commissarissen van Espria het voorgenomen besluit genomen om Zorggroep Meander en Icare per 1 januari 2025 juridisch en organisatorisch te fuseren.

Na afronding van de adviestrajecten van de medezeggenschap kan het besluit definitief worden gemaakt. Naar verwachting is dit voor de zomer van 2024.

Beide merknamen behouden

Veel zal er niet veranderen. Beide organisaties zullen weliswaar onder 1 stichting vallen, maar behouden beide merknamen. Ook ontvangen cliënten na de fusie zorg van dezelfde medewerkers.

Reden om te fuseren is voor versterking van de organisaties. “We bieden dezelfde zorg en ook ons werkgebied sluit op elkaar aan. Door samen verder te gaan gebruiken we elkaars beste ideeën. We leren van elkaar en omarmen de sterke punten van elkaar. Dat geeft bovendien meer ruimte voor ontwikkeling, innovatie, werkplezier en tijd en aandacht voor de cliënt. Zo houden we, ook in de toekomst, de zorg voor onze cliënten beschikbaar en betaalbaar vanuit een stabiele en gezonde organisatie.”