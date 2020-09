Zorghuis Ben Oude NijHuis gaat op in Aafje

Het Ben Oude NijHuis is in 2017 opgezet door omroepbaas Jan Slagter. Het is gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. De instelling is vernoemd naar Ben Oude Nijhuis, die eind 2014 in het AD en in het tv-programma Pauw klaagde over de zorg in Nederland. Hij sprak onder meer over de gebrekkige zorg voor zijn demente vrouw. Dat deed hij samen met Joop van Rijn, de vader van de toenmalige staatssecretaris Martin van Rijn. Twee weken na de uitzending van Pauw overleed Oude Nijhuis op 82-jarige leeftijd.

Volgens Aafje kwam het initiatief voor de samenvoeging van Slagter, die zich meer op Omroep MAX wil concentreren. Slagter blijft wel als ambassadeur betrokken bij het Ben Oude NijHuis. (ANP)