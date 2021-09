Zorginnovatie blijft ondanks recordinvesteringen steken in start-up-fase

Nederland heeft vergeleken met andere landen veel start-ups die zich richten op healthtech, staat in een vandaag verschenen rapport van Techleap. Die organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met Constantijn van Oranje als boegbeeld, heeft als doel het technologische ecosysteem in Nederland te verbeteren. In 2020 had de zorg de meeste durfkapitaalinvesteringen van alle sectoren in Nederland. In april dit jaar was er zelfs een record van meer dan 500 miljoen euro aan financiering jaar-op-jaar. Toch blijkt het lastig om van start-up uit te groeien tot scale-up. Dat lukt in ons land maar 29 procent van de startende ondernemingen, terwijl dat in bijvoorbeeld Israël 71 procent is.

Zorg loop innovatie mis

Dientengevolge zoeken veelbelovende bedrijven uiteindelijk vaak hun heil in het buitenland, zo constateert Techleap. De organisatie vindt dat zonde voor de Nederlandse economie, maar ook voor de zorg in ons land. Die loopt waardevolle innovaties mis, terwijl ons land daar juist een broedplaats voor zou kunnen zijn.

Knelpunten

Techleap beschrijft in het onderzoek enkele structurele oorzaken voor deze moeizame opschaling. Een gebrek aan expertise en financiële slagkracht bij investeerders is daar één van. Daarnaast geeft ruim een kwart van de oprichters aan dat het certificeringsproces van hun product onduidelijk voor ze is en daarom veel tijd en geld kost. Als ze vervolgens willen opschalen dient het volgende knelpunt zich aan: 42 procent zegt dat het inkoopbeleid van ziekenhuizen gefragmenteerd is en lang duurt. De complexiteit van het zorglandschap en de moeizame toegang tot zorgorganisaties speelt de vernieuwers dan ook parten.

Samenwerking

Meer samenwerking zou volgens Techleap een deel van de problemen kunnen oplossen. Pleit de non-profit-organisatie voor meer coördinatie tussen ziekenhuizen en een nationale infrastructuur voor zorgdata, die onder voorwaarden toegankelijk is voor start-ups. Ook zouden beleidsmakers en leidinggevenden in de zorg een fast-track programma voor start-ups kunnen opzetten. Zij zouden alle stappen die opschalende ondernemingen doorlopen moeten bekijken en waar mogelijk versoepelen en versnellen.

Potentieel ontketenen

“De vele innovatieve Nederlandse start-ups in de healthtech-sector hebben moeite om door te groeien, terwijl dit cruciaal is voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg”, aldus Maurice van Tilburg, Directeur Capital bij Techleap. “De behoefte aan verandering en het momentum om samen te werken om dit mogelijk te maken, is nog nooit zo groot geweest. We hebben de technologieën, de wetenschappers, de ondernemers en het kapitaal om een enorme impact te maken. We moeten nu handelen om het potentieel van healthtech in Nederland te ontketenen.”

Lees meer over het onderzoek en de ervaringen van enkele start-ups