Zorginnovatieprijs: Verne Health wint met Chatbot Verne

De jury riep Verne Health uit tot regionale winnaar, met hun spraakmakende Chatbot Verne. Voorzitter van de jury Liesbeth de Bock: “Het is een concrete zorginnovatie die eigenlijk al in staat is om zorggebruik te verminderen, het is goed schaalbaar en heeft een goed doordachte aanpak. Met dat laatste bedoel ik dat er een duidelijke focusgroep achter zit, de inhoud is wetenschappelijk onderbouwd en de aanpak is gedegen. Chatbot Verne heeft veel potentie om ook de landelijke winnaar te worden.”

De Zorginnovatieprijs wordt op 10 april uitgereikt tijdens de Dutch Health Week van 7 tot en met 14 april in Utrecht. Deelnemers maken kans op de vakjuryprijs van €10.000; de publieksprijs is goed voor €5.000. Ondernemingen die hun innovatie uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken. Daarom reikt Zorginnovatie.nl jaarlijks de Nationale Zorginnovatieprijs uit aan de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase.