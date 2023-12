Zorginspectie let komende jaren ook op duurzaamheid

Op papier is de IGJ vooral een scheidsrechter die kijkt of alle partijen in de zorg zich aan de regels houden. Maar de inspectie is haar rol breder gaan opvatten, aldus de woordvoerder. “Soms denken zorgverleners bijvoorbeeld dat iets moet van de wet, terwijl het alleen een gewoonte is. Daar kunnen wij ze op wijzen.”

Afvalberg onnodig groot

De zorg is verantwoordelijk voor 4 procent van het afval in Nederland en 7 procent van de CO2-voetafdruk, schreef de Gezondheidsraad vorig jaar. Die afvalberg is volgens de raad onnodig groot. Hulpmiddelen als chirurgische nietmachines worden bijvoorbeeld vaak na één gebruik weggegooid.

“Duurzaamheid gaat over de impact op klimaat, milieu en op de gezondheid van mensen, ook die van toekomstige generaties”, staat in het plan. Wat de patiënt er zelf van gaat merken, is nog niet duidelijk. (ANP)