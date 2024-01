Zorginspectie waarschuwt Roy Donders die onbevoegd fillers zet

Roy Donders heeft een waarschuwing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor de fillers die hij zonder bevoegdheid heeft gezet in zijn eigen kliniek aan huis in Tilburg.

Dat bevestigt de IGJ na berichtgeving van Omroep Brabant.

IGJ

“Roy Donders heeft zelf contact gezocht met ons, waarop collega’s de waarschuwing hebben geuit”, laat een woordvoerder weten, die zegt dat twee andere cosmetische klinieken in Noord-Brabant de waarschuwing ook hebben gekregen. Net als bij de kliniek van Donders werden daar ingrepen gedaan zonder de juiste papieren. “We gaan ervan uit dat ze zich nu houden aan de regels”, laat de woordvoerder weten. “Maar we zullen dat in de gaten houden.”

BIG registratie

Mocht Donders of een van zijn collega’s toch weer aan het werk gaan zonder de benodigde BIG-registratie, “dan kunnen we eventueel maatregelen nemen”, aldus de IGJ-woordvoerder. “We kunnen bijvoorbeeld een boete geven. Er is een heel palet aan opties, maar het meest logische is dan een boete opleggen. In het uiterste geval kan er sprake zijn van sluiting, maar we gaan er niet van uit dat het zover komt.”

Doorgaan

Donders gaf eerder in een video op YouTube aan naar mogelijkheden te kijken om toch door te kunnen gaan met de behandelingen. Zo zou hij ervoor openstaan om onder supervisie van een arts verder te werken. Ondertussen is de website van zijn kliniek wel nog offline, omdat hij eerst “een beetje rust” wilde nemen “en het allemaal laten bezinken”. (ANP)