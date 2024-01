Zorginstelling mag studiekosten bbl-opleiding niet op oud-medewerker verhalen

De zorginstelling die studiekosten voor een bbl-opleiding op een oud-werknemer verhaalde, is door de voorzieningsrechter op het matje geroepen. De rechtbank oordeelt dat het inhouden van het salaris in strijd is met de cao VVT.

De medewerker werkte vanaf 1 juli 2022 als leerling-helpende zorg en welzijn bij de ouderenzorgorganisatie. Er werd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, waarop de cao VVT van toepassing is. In de overeenkomst was ook een studiekostenbeding opgenomen. De werknemer moest 80 procent van de studiekosten terugbetalen aan de zorgorganisatie als deze binnen een jaar na het behalen van de diploma zou vertrekken.

Kort geding

Per 1 oktober 2023 beëindigde de werknemer de arbeidsovereenkomst. Daarop hield de zorginstelling diverse bedragen in op het salaris ter verrekening van de studiekosten. De medewerker was het hier niet me eens en startte een kort geding. De rechtbank Overijssel oordeelde op 21 december 2023 dat het de zorgaanbieder niet was toegestaan om studiekosten bij werknemer in rekening te brengen.

“Ingevolge artikel 5.2 cao VVT wordt functiegerichte scholing en scholing verplicht gesteld door de werkgever volledig vergoed in tijd en geld”, aldus Lisa van Baarsel van KBS advocaten. De zorginstelling wordt veroordeeld tot het uitbetalen van het salaris, te vermeerderen met 25 procent wettelijke verhoging en de wettelijke rente. “Als werkgever dient u erop bedacht te zijn dat, als de cao voorschrijft dat opleidingen volledig voor rekening van de werkgever komen, het alsnog in rekening brengen van studiekosten bij de werknemer vermoedelijk geen stand zal houden.”