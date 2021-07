Zorginstellingen mogen vaccinatiebewijs regelen

Een gevaccineerde wiens prik wel in het centrale register van het RIVM staat, krijgt het groene vinkje automatisch. Als dat niet lukt, kan zij of hij contact opnemen met de huisarts, het ziekenhuis of ze instelling waar de prik is gezet. De zorgverlener kan dan via een speciaal webportaal alsnog een vaccinatiebewijs regelen. Mensen die bij de GGD zijn geprikt krijgen allemaal automatisch een groen vinkje in de app, want de GGD-systemen zijn gekoppeld aan de CoronaCheck-app.

De LHV riep mensen deze week op om niet met de huisarts te bellen als je niet direct een vaccinatiebewijs nodig hebt. “Als mensen gaan bellen voor een vaccinatiebewijs, is dat een enorme belasting voor de praktijk. Dat gaat ten koste van bellers met spoedeisendere zorg”, aldus de LHV.

Vanaf donderdag kunnen mensen met een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app naar EU-landen reizen. Vanaf vorige week donderdag kon een vaccinatiebewijs in de app al gebruikt worden voor toegang tot binnenlandse evenementen.