Zorginstellingen schieten (deel) zorgbonus voor

Het Martini Ziekenhuis in Groningen betaalt de bonus voor alle 3000 medewerkers tegelijk met het salaris van november. “Langer wachten doet geen recht aan de enorme inzet van de medewerkers dit voorjaar”, vertelt een woordvoerder. Het ziekenhuis heeft de bonus “ruimhartig” aangevraagd, “dus ook zzp’ers, uitzendkrachten en ondersteunende diensten zoals mensen in de keuken”. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein doet hetzelfde.

Inkomensvoorwaarde

Het ministerie heeft een lijst opgesteld van groepen zorgmedewerkers die in aanmerking komen. Een van de voorwaarden voor de bonus is dat iemand niet meer dan twee keer modaal verdient. De bonus werd eind juni beloofd. Zorginstellingen hebben nog tot 29 oktober om de aanvraag te doen.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven keert alvast de helft van de bonus uit aan alle 3750 medewerkers die minder dan twee keer modaal verdienen. “We wilden gewoon iets doen voor al onze medewerkers die hard gewerkt hebben. Zij die het uiteindelijk niet van VWS krijgen, hebben van ons wel 500 euro.”

Betalen uit eigen zak

Zorgorganisatie Thebe heeft een aanvraag gedaan voor 3721 medewerkers, maar keert aan 4000 mensen die in loondienst werken de hele bonus uit. Een deel betaalt Thebe dus uit eigen zak.



‘Over de ruggen van medewerkers besloten’

Beroepsorganisatie NU’91 is kritisch over de gang van zaken, maar blij dat werkgevers vast overgaan tot betaling. “Het is een mooi gebaar, maar natuurlijk te zot voor woorden dat we hier al maanden mee bezig zijn en de zorg nog steeds niets van de bonus heeft gezien of weet wie er recht op heeft. Er wordt over de ruggen van medewerkers besloten”, zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het “wel heel mal zal zijn als onze zorgprofessionals niet uiterlijk december uitbetaald krijgen. We zitten alweer in de tweede golf. Er wordt een enorme belasting op hun rug gegooid met alle patiënten die alweer binnenkomen.”

Meer dan 5000 aanvragen

Het ministerie laat weten meer dan 5000 aanvragen van zorgaanbieders binnen te hebben. Dat werkgevers al uitbetalingen doen voor de toekenning van de aanvraag, is een verantwoordelijkheid van hen zelf, aldus een woordvoerder. “Wij zullen beoordelen of dan inderdaad alle werknemers van de ziekenhuizen in aanmerking komen voor de bonus. Een specialist die meer dan de gestelde 73.000 euro verdient, daar gaan wij geen bonus voor uitkeren.”

De verwachting is dat alle uitbetalingen aan de zorginstellingen voor het einde van het jaar zijn gedaan. (ANP)