Zorginstellingen slecht te vinden in Transparantieregister Zorg

Individuele zorgprofessionals zijn goed te vinden in het Transparantieregister Zorg (TRZ). Zorginstellingen daarentegen niet. Dat komt onder meer door onduidelijkheid over het KvK-nummer waaronder een zorginstelling te vinden zou zijn. Dit blijkt uit de derde evaluatie van het Transparantieregister , door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uitgevoerd in opdracht van VWS.

Zorgaanbieders hebben vaak relaties met farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze relaties zijn toegestaan, maar zijn wel aan regels gebonden. Bedrijven mogen zorgaanbieders maar ook patiëntenorganisaties een tegemoetkoming in de kosten geven voor geleverde diensten, maar ze mogen niet betalen voor invloed, om te zorgen dat hun medicijnen of hulpmiddelen wordt voorgeschreven. “De patiënt moet altijd kunnen vertrouwen op de best passende zorg met de juiste intentie”, stelt het IVM.

Om de samenwerking tussen de zorg en bedrijven transparant te maken, is in 2012 de Stichting Transparantieregister Zorg opgericht. Hierin melden de betrokken partijen de onderlinge financiële relaties die zij hebben. Of het register goed werkt, wordt sinds 2018 ieder jaar geëvalueerd. Het IVM heeft nu voor de derde keer gekeken naar de effectiviteit van het TRZ.

Volledig gemeld

Hieruit blijkt dat “farmaceutische en hulpmiddelbedrijven alle financiële relaties die zij met zorgprofessionals moeten melden, melden”, schrijft het instituut in zijn rapportage. “Dit is ook het geval voor alle financiële relaties met patiëntenorganisaties die farmaceutische bedrijven moeten melden bij het TRZ. Bij het melden bij het TRZ worden financiële relaties van zorgprofessionals die het ziekenhuis voor hen afsluit, indien mogelijk, gemeld als financiële relaties van zorgprofessionals. De interviews met medisch specialisten, gehouden in het kader van de evaluatie, laten dit dan ook zien. Deze contracten waren in het algemeen alle terug te vinden als melding bij het TRZ. Dit duidt erop dat bedrijven hun financiële relaties met ziekenhuizen ook volledig, actueel en juist melden.”

Vindbaarheid

Het IVM concludeert dan ook dat “farmaceutische en hulpmiddelbedrijven volledig, actueel en juist hun financiële relaties melden bij het TRZ”. Over de vindbaarheid van de informatie in het register komt het IVM tot een minder eenduidige conclusie. Het instituut deed met proefpersonen een gebruikerstest voor de website van het register. Daaruit bleek dat informatie over individuele zorgprofessionals goed te vinden. Dat komt doordat de informatie is gekoppeld aan hun BIG-registratienummer. Informatie over zorginstellingen en patiëntenorganisaties bleek minder makkelijk te vinden.

“Oorzaken zijn de plaats waar het KvK-nummer kan worden ingevoerd, en onduidelijkheid onder welk KvK-nummer men een zorginstelling kan terugvinden”, aldus het IVM. “In de praktijktest bleek dat het opzoeken van financiële relaties van bedrijven met zorginstellingen en patiëntenorganisatie op meerdere punten moeilijkheden met zicht meebracht. Zorg ervoor dat voor consumenten het opzoeken van de financiële relaties van bedrijven met zorginstellingen en patiëntenorganisatie gemakkelijker wordt.”

Aandacht

Minister Ernst Kuipers (VWS) stuurde de evaluatie deze week naar de Tweede Kamer. “Ik deel de constatering van het IVM dat de toegankelijkheid van de website ten aanzien van de zoekfunctie voor relaties met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties te wensen overlaat”, schrijft hij daarbij. “Ik vraag daarom de Stichting Transparantieregister Zorg de aanbevelingen die in dit rapport staan op te volgen. Ik zal hier in een bestuurlijk overleg de aandacht op vestigen.”