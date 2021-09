Zorginstituut adviseert drie nieuwe medicijnen tegen migraine voor basispakket

Migraine

Het instituut stelt in het advies, dat is gericht aan de minister van Medische Zorg, wel een aantal voorwaarden. Zo komen bijvoorbeeld alleen patiënten met chronische migraine in aanmerking voor de vergoeding. Patiënten krijgen de middelen pas wanneer andere behandelmethoden niet effectief blijken.

Verbetering

“Er is zo’n 20 procent kans dat de medicijnen aanslaan”, meldt het Zorginstituut. “Voor die mensen betekent dat een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven.”

Halvering

Bij een op de vijf patiënten zorgen de geneesmiddelen voor een halvering van het aantal migrainedagen, stelt het Zorginstituut. Voor de overige groep patiënten is de werking minder sterk, maar wel voldoende om van effectieve meerwaarde te kunnen spreken. De remmers kosten zo’n 6.000 euro per patiënt per jaar. Zorginstituut Nederland schat dat tussen de 2.700 en 3.600 patiënten met chronische migraine in aanmerking komen voor de medicijnen.

Hoofdpijnnet

Hoofdpijnnet, een netwerk voor mensen met migraine en andere soorten chronische hoofdpijnen, reageert “zeer kritisch” op de voorwaarden bij het advies. Zij vinden dat meer mensen in aanmerking moeten komen. Zij zien volgens de NOS graag vergoeding van de middelen voor iedereen die die vier of meer migrainedagen per maand heeft. Bovendien vindt het netwerk het “ronduit onethisch” dat patiënten met chronische migraine eerst de twee andere behandelmethoden moeten proberen, voordat ze de remmers vergoed krijgen. (ANP/ NOS)