Zorginstituut: ‘Beperk aantal aanbieders wijkverpleging in de wijk’

Zorginstituut Nederland vraagt VWS om beleid te maken om het aantal aanbieders van wijkverpleging in een wijk te beperken. Deze en andere maatregelen stelt het Zorginstituut voor om de tekorten in de wijkverpleging aan te pakken.

De vraag naar wijkverpleging neemt toe, terwijl er steeds minder mensen zijn om die zorg te leveren. Dat de vraag toeneemt is het directe gevolg van overheidsbeleid dat mensen stimuleert om langer thuis te blijven wonen, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Nu al is er een fors personeelstekort in de wijkverpleging. “Momenteel is het tekort aan wijkverpleging ongeveer 3600 fte, op een totaal van 80.000 fte wijkverpleging”, aldus het Zorginstituut. (…) “Dit raakt vooral kwetsbare groepen mensen, waaronder ouderen, psychiatrische patiënten, mensen met ernstige (chronische) aandoeningen en mensen in de laatste levensfase.”

Uit het basispakket

Het Zorginstituut adviseert het ministerie van VWS nu over maatregelen die kunnen worden ingezet, zodat toch zo veel mogelijk mensen de juiste zorg in de wijk kunnen blijven ontvangen. Deze maatregelen moeten voorkomen dat er minder zorg vanuit het basispakket zou worden vergoed, wat uiteindelijk ook een optie is als de zorg schaarser wordt. Aan de basis van het advies van het Zorginstituut aan de minister van VWS ligt een onderzoek dat is uitgevoerd door Gupta Strategists. Het Zorginstituut adviseert om “eerst maximaal in te zeten op passende zorg en passende inzet van wijkverpleging. Oftewel: om wijkverpleging beter in te zeten en te organiseren.”

Zelfredzaamheid

Concreet adviseert het Zorginstituut in te zetten op zelfredzaamheid van cliënten en ook dat het eigen sociale netwerk van cliënten betrokken wordt bij de zorg. “Verder kijkt de wijkverpleegkundige bij de indicatiestelling of het mogelijk is om digitale zorg en hulpmiddelen in te zeten, zodat mensen meer zelf kunnen doen en minder hulp van wijkverpleging nodig is. Via de indicatiestelling kan de wijkverpleegkundige ervoor zorgen dat er minder uren wijkverpleging nodig zijn, terwijl de kwaliteit van zorg goed blijf. Zo kunnen we de beschikbare wijkverpleging efficiënt en verantwoord verdelen over alle mensen die deze zorg nodig hebben”, schrijft het Zorginstituut.

Helpenden

De wijkverpleegkundige die de indicatie voor zorg stelt, zou ook moeten kijken of er ‘helpenden’ ingezet kunnen worden in plaats van verzorgenden of wijkverpleegkundigen. Helpenden zijn zorgverleners met een mbo niveau 2-opleiding, die nog weinig ingezet worden in de wijkverpleging. Zij mogen niet-medische verzorgende handelingen en signalerende taken uitvoeren onder toezicht van de (wijk)verpleegkundige. Zorgverzekeraars zouden het zorgaanbieders mogelijk moeten maken om deze helpenden te contracteren.

Uit het onderzoek van Gupta blijkt dat alleen de inzet van helpenden en hulpmiddelen de komende jaren een besparing van meer dan 10.000 fte zou opleveren. “Dat wil zeggen dat alleen al de inzet van helpenden en van de hulpmiddelen die meegenomen zijn in het onderzoek, het verwachte arbeidstekort van 12.000 fte in 2032 al grotendeels opvangt”, schrijft het Zorginstituut aan de minister.

Te veel aanbieders

Tot slot ziet het Zorginstituut dat er te veel aanbieders in de wijk actief zijn. “In het huidige zorgstelsel kunnen meerdere zorgaanbieders wijkverpleging aanbieden in een wijk. Dat belemmert goede afstemming van zorg tussen de wijkverpleegkundige en huisartsen, specialisten ouderenzorg, paramedici en professionals uit het sociale domein.” (…) “We vragen VWS ook om beleid te maken, opdat er in één wijk minder aanbieders van wijkverpleging komen die elkaar beconcurreren.”

Het Zorginstituut gaat de komende jaren volgen of de randvoorwaarden tot stand komen en of partijen genoemde acties uitvoeren om tot meer passende inzet van wijkverpleging te komen. “Daarnaast blijven we het tekort aan wijkverpleging in de gaten houden. We monitoren dit alles de komende drie jaar. Als blijkt dat deze aanpak niet genoeg helpt om de druk op de wijkverpleging te verminderen, gaan we samen met VWS kijken of andere maatregelen nodig zijn. De mogelijkheid om minder wijkverpleging te vergoeden uit het basispakket zullen we dan ook weer overwegen. Maar nu eerst dus deze oproep om met zijn allen in te zeten op passende wijkverpleging.”

