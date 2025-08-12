Zorginstituut eist forse prijsdalingen voor toelating twee medicijnen tot basispakket

Twee medicijnen voor ernstige bloedarmoede en voor ‘ataxie van Friedreich’ moeten sterk in prijs dalen voordat ze kunnen worden toegelaten in het basispakket.

Het Zorginstituut eist prijsdalingen van 84 en 43 procent. Dat staat in een advies aan de minister van VWS.

Het gaat om exagamglogene autotemcel (exa-cel; Casgevy®) voor de behandeling van de erfelijke bloedarmoede TDT en om omaveloxolon (Skyclarys®) voor de behandeling van ataxie van Friedreich. De prijsdaling is nodig, zodat de gezondheidswinst voor patiënten in goede verhouding staat met de kosten voor de samenleving.

Groot effect voor de erfelijke bloedarmoede TDT

Exa-cel heeft een groot effect bij de behandeling van mensen vanaf 12 jaar met de erfelijke bloedarmoede TDT, voor wie geen stamceldonor beschikbaar is. TDT staat voor transfusieafhankelijke bèta-thalassemie. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt voor zij 50 jaar zijn. Mensen met TDT zijn levenslang afhankelijk van bloedtransfusies waarvoor zij elke drie tot vier weken naar het ziekenhuis moeten.

Het Zorginstituut concludeert dat het medicijn exa-cel meerwaarde heeft voor patiënten. Exa-cel is een innovatieve, eenmalige behandeling waarbij eigen stamcellen genetisch worden aangepast. Na de intensieve behandeling, hebben bijna alle patiënten geen bloedtransfusies meer nodig voor ten minste twaalf maanden. Het is onbekend of dit effect levenslang aanhoudt. Ook de kwaliteit van leven verbetert voor patiënten.

Prijsdaling nodig

Om exa-cel te kunnen vergoeden, moeten de fabrikant en de minister een maatschappelijk aanvaardbare prijs overeenkomen. Daarvoor is een prijsdaling van 43 procent nodig. Met de huidige vraagprijs zijn de kosten van exa-cel 1,9 miljoen euro per patiënt. Het is de verwachting dat zes tot twaalf patiënten per jaar kunnen worden behandeld met het medicijn.

Klein effect voor ataxie van Friedreich

Het medicijn omaveloxolon heeft een klein effect bij de behandeling van mensen met de ziekte ataxie van Friedreich. Door een tekort aan het eiwit frataxine sterven bij hen zenuwcellen in het ruggenmerg. Veel patiënten moeten rond hun 30-ste levensjaar een rolstoel gaan gebruiken en overlijden tussen een leeftijd van 40 en 60 jaar. Voor deze mensen is momenteel nog geen goede behandeling beschikbaar. Het medicijn omaveloxolon kan de ziekte tijdelijk vertragen, maar patiënten blijven ook tijdens de behandeling achteruitgaan.

Fixe prijsdaling vereist

Het Zorginstituut concludeert dat het kleine effect van omaveloxolon van meerwaarde is voor patiënten, maar dat de vraagprijs van de fabrikant te hoog is voor wat het patiënten oplevert. Daarom kan omaveloxolon alleen vergoed worden uit het basispakket als de prijs daalt met 84 procent. Met de huidige vraagprijs van de fabrikant zijn de kosten van een behandeling 246.000 euro per patiënt per jaar. Ongeveer 107 patiënten komen in aanmerking voor behandeling.

Maatschappelijk aanvaardbare prijs

In Nederland worden medicijnen alleen vergoed uit het basispakket als bewezen is dat ze meerwaarde hebben en kosteneffectief zijn. Dat betekent dat de medicatie even goed of beter moet werken dan behandelingen die al vergoed worden voor dezelfde patiënten. En dat er een goede verhouding is tussen de kosten en de gezondheidswinst voor patiënten. Zorginstituut Nederland: “Fabrikanten krijgen veel geld voor goede medicijnen, maar deze moeten het dan wel gegarandeerd waard zijn. We kunnen elke euro van het Nederlandse zorgbudget maar één keer uitgeven. En dat geld besteden we graag aan de best passende zorg: goede medicijnen, innovaties, preventie, andere goede zorg en zorgpersoneel.”