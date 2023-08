Zorginstituut: fysiotherapie bij fibromyalgie niet in basispakket

Eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie is geen passende zorg en kan daarom niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat oordeelt Zorginstituut Nederland in het ‘Standpunt Eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie’.

Uit onderzoeken blijkt dat niet aangetoond is dat iemand met fibromyalgie na deze behandeling beter fysiek functioneert of een betere kwaliteit van leven ervaart.

Fibromyalgie

Bij fibromyalgie heeft iemand chronische pijnklachten in gewrichten en spieren, vaak gaat dit gepaard met stijfheid en vermoeidheid. In Nederland hebben ongeveer 340.000 mensen fibromyalgie. De oorzaak van fibromyalgie is niet bekend, het verloop van de ziekte is niet duidelijk en verschilt per persoon. De klachten van fibromyalgie verdwijnen niet, maar worden soms na verloop van tijd minder erg. Er is op dit moment geen behandeling of medicijn dat fibromyalgie kan genezen of verminderen.

Onderzoek Zorginstituut

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd te beoordelen of eerstelijns fysio- en oefentherapie bij patiënten met fibromyalgie effectief is en daarmee voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’. Het Zorginstituut heeft vijf onderzoeken geselecteerd waarin eerstelijns fysio- en oefentherapie wordt vergeleken met geen behandeling of de gebruikelijke zorg door de huisarts, reumatoloog of een andere medisch specialist. Hieruit blijkt dat de meerwaarde voor fysio- of oefentherapie niet is aangetoond. Daarom kan eerstelijns fysio- en oefentherapie bij fibromyalgie niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut kan een nieuwe beoordeling doen als nieuw onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Sjaak Wijma

“Passende zorg begint met een behandeling waar de patiënt op kan rekenen, een behandeling die werkt. Het is ongetwijfeld een teleurstelling nu blijkt dat fysio- en oefentherapie voor deze grote groep patiënten met fibromyalgie geen passende zorg is. Het is nu belangrijk dat we door blijven zoeken naar een behandeling die wel werkt”, aldus bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.

Gezondheidsraad

Op dit moment werkt de Gezondheidsraad aan een adviestraject over fibromyalgie. Dit gebeurt op verzoek van de minister van VWS en ook naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’. “We hopen dat het advies van de Gezondheidsraad mogelijk nieuwe aanknopingspunten biedt om deze mensen in de toekomst passende zorg te kunnen bieden en daarmee verbetering van hun kwaliteit van leven.”