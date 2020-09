Zorginstituut Nederland keurt kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg goed

In de handboeken van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies toegelicht. Zorginstituut Nederland keurde deze kwaliteitsindicatoren voor de verpleeghuiszorg 2020 vervolgens goed, meldt ActiZ.

Wijzigingen

Vergeleken met het jaar 2019 zijn de indicatoren nauwelijks gewijzigd. Wel zijn er enkele verhelderingen in de meetinstructie aangebracht. Daarnaast is er een wijziging rondom de aan te leveren score van de cliëntervaringsgegevens: in 2020 zijn er drie toegestane methodes voor deze score.

Zorgaanbieders worden verzocht om de kwaliteitsindicatoren en de kernfactoren personeelsamenstelling aan te leveren in de periode januari t/m juni 2020. Het Zorginstituut verzendt in oktober 2020 een brief met daarin informatie over de verdere procedure.