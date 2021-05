Zorginstituut: prijs nieuw medicijn taaislijmziekte ‘onverklaarbaar hoog’

Een nieuw medicijn voor de behandeling van taaislijmziekte biedt betere resultaten, maar de prijs is ‘onverklaarbaar hoog’. Die moet minstens 75 procent dalen, stelt Zorginstituut Nederland in een advies aan demissionair minister Van Ark (Medische Zorg).

Het nieuwe geneesmiddel Kaftrio is het vierde in een reeks geneesmiddelen van producent Vertex. Het boekt bij patiënten betere resultaten dan de zijn voorgangers waaronder Orkambi, een middel dat vanwege zijn hoge prijs al voor veel maatschappelijke discussie zorgde. In 2018 werd 72 miljoen euro aan het middel uitgegeven. Kaftrio kost per patiënt per jaar ruim 194 duizend euro. De totale meerkosten van de therapie voor het Nederlandse zorgbudget worden geraamd op maximaal 156,4 miljoen euro per jaar.

Maatschappelijk niet uit te leggen

“Met Kaftrio komt er een medicijn beschikbaar dat als onderdeel van een combinatietherapie voor veel mensen met cystische fibrose een belangrijke verbetering lijkt te gaan geven, alleen is de gevraagde prijs maatschappelijk niet uit te leggen”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Bij elke nieuwe stap legt de fabrikant een hogere rekening neer bij de samenleving. Terwijl ze voortborduren op kennis die eerder ontwikkeld is. Dat zou juist tot een lagere prijs moeten leiden.”

Het Zorginstituut verzoekt de minister om in EU-verband een prijsafspraak te maken voor de reeks geneesmiddelen waar Kaftrio onderdeel van is. “Op die manier kan Vertex niet bij elk nieuw middel steeds hogere prijzen blijven vragen, zoals nu gebeurt. Daarmee wordt toegang tot deze zorg voor patiënten veiliggesteld”, aldus het Zorginstituut.

Data verzamelen over effectiviteit

In zijn advies aan de minister schrijft het Zorginstituut dat de therapie alleen in het basispakket moet worden opgenomen, als aan een drietal voorwaarden wordt voldaan. De prijs moet met driekwart omlaag, er moeten afspraken worden gemaakt over gepast gebruik en er moeten over de lange termijn data worden verzameld over de effectiviteit.

Taaislijmziekte of cystische fibrose (CF) is een erfelijke aandoening. In Nederland hebben ongeveer 1.400 personen deze ongeneeslijke aandoening waarbij het slijm door het hele lichaam heen te taai is. Hierdoor gaan organen zoals de longen langzaam achteruit. Door verbeterde behandelmogelijkheden, waaronder de zogeheten CFTR-modulatoren waartoe Kaftrio behoort, is de levensverwachting van CF-patiënten de laatste jaren gestegen.