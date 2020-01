Zorginstituut subsidieert anonieme e-mental health

Dertien aanbieders van ggz en verslavingszorg krijgen van het Zorginstituut subsidie voor de toepassing van anonieme e-mental health oplossingen. Voor 2020 heeft VWS voor organisaties in de ggz en de verslavingszorg in totaal twee miljoen beschikbaar.

De subsidieregeling is in het leven geroepen omdat anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Volgens het Zorginstituut is anonieme hulp voor bepaalde groepen cliënten een uitkomst. Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien.

Opstapje

Volgens het Zorginstituut kan anonieme e-mental health ook een opstapje zijn naar reguliere hulpverlening. Ook voorkomt het verergering van klachten, die weer tot een grotere zorgvraag leiden. De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder meer op depressie, angstklachten en eetstoornissen. Concreet gaat het om online groepssessies, chat- dan wel email-contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Doorontwikkeling

De subsidieregeling van VWS, die door het Zorginstituut wordt uitgevoerd, is nadrukkelijk niet bedoeld als financiering van de ontwikkeling dan wel doorontwikkeling van anonieme e-mental health interventies. Veel anonieme interventies kennen een niet-anonieme variant en kunnen in de doorontwikkeling dus aansluiten bij deze niet-anonieme variant. Ook is de subsidieregeling niet bedoeld voor cliënten die op de wachtlijst staan voor een reguliere behandeling. Anonimiteit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor gebruikers.