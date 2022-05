Zorginstituut: Vitamine D kan uit basispakket

Volgens het Zorginstituut kunnen Vitamine D-middelen uit het basispakket worden gehaald, omdat voorgeschreven middelen ook gewoon bij de drogist te koop zijn. Dat scheelt de samenleving 129 miljoen euro per jaar, die volgens ZiN beter anders in de zorg besteed kan worden.

Dat adviseert het Zorginstituut op 9 mei aan de minister van VWS, zo meldt ZiN op haar website. Via die weg kost Vitamine D gemiddeld ruim 7 euro per persoon per jaar, als het wordt voorgeschreven is dat tien keer zoveel.

Hoog gehalte

Het is niet bekend of dit zal leiden tot minder gebruik van Vitamine D. ZiN wil dit in de praktijk gaan volgen. Het nieuwe advies geldt voor Vitamine D-middelen met hoog gehalte die worden vergoed vanuit de Zvw. Middelen met lage sterktes zijn al in 2019 uit het basispakket gehaald. Sindsdien was er meer gebruik van hoge-sterkte-middelen, waardoor ook de kosten stegen. Nu krijgen bijna 1,5 miljoen mensen het middel op recept vergoed. Ze worden voorgeschreven voor mensen met vitaminetekort.