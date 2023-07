Zorginstituut zet eerste stap naar kleiner basispakket

Local Caption *** © Blue Planet Studio / stock.adobe.com

De pakketagenda is op 18 juli gepresenteerd. Hij bestaat uit lopende onderwerpen en uit nieuwe onderwerpen die door IZA-partijen zijn ingebracht en geprioriteerd.

Niet-passende zorg

Het is de bedoeling dat zorgkoepels gaan meedenken over het inperken van “niet passende zorg”. Deze wordt geformuleerd als “zorg die niet effectief is voor de patiënt of waarvan de organisatie en levering naar verhouding een te groot beslag legt op schaars zorgpersoneel en het beschikbare zorgbudget, in relatie tot de gezondheidswinst.” De inventarisatie moet over twee jaar gereed zijn.

In de schijnwerpers

Enkele onderwerpen op de lijst zijn: herbeoordeling van dure geneesmiddelen, doelmatigheid medisch-specialistische zorg thuis, palliatieve zorg in de eerste lijn, dagbehandeling in de ggz en afbakening van de toegang tot Wlz zorg met verblijf en behandeling. In totaal staan er meer dan vijftig behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen op de agenda waarvan de komende twee jaar wordt afgebakend bij wie en op welke manier deze zorg wordt ingezet en bij wie niet. Ook komen er voorwaarden waaraan zorg moet voldoen om tot het basispakket te worden toegelaten of eruit vergoed te blijven.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut gaat zich op steeds meer terreinen manifesteren, zo laat bestuurslid Peter Siebers weten: “Tot nu hield pakketbeheer zich voornamelijk bezig met geneesmiddelen en medisch-specialistische zorg. Als Zorginstituut zijn we blij dat er ook onderwerpen op de pakketagenda staan van de eerste lijn, GGZ en langdurige zorg. De agenda draagt zo bij aan de verbreding van pakketbeheer die in het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken.” De agenda bestaat uit lopende onderwerpen en uit nieuwe onderwerpen die door IZA-partijen zijn ingebracht en geprioriteerd.

Basispakket verkleinen

Het Zorginstituut verwacht dat de pakketagenda zal bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en gezondheidswinst voor patiënten onder andere door het verminderen van praktijkvariatie. De verwachte winst zit vooral in betere inzet van schaars zorgpersoneel en dat verbetert de houdbaarheid en toegankelijkheid. Daarnaast is de verwachting dat de pakketagenda een remmend effect zal hebben op de kostenstijgingen in de zorg.

Doelmatigheid

De onderwerpen op pakketagenda zijn nog breed omschreven. Onderdeel van de uitvoering is de verkenning en formulering van het pakketvraagstuk. Zo is een van de onderwerpen de doelmatigheid van medisch specialistische zorg thuis. Zorg dichtbij de patiënten verlenen is een van de principes van passende zorg. De vraag is echter of dat ook altijd doelmatig is, zeker in het geval dat een patiënt beperkt zelfstandig is of een netwerk ontbreekt. Dan legt dit juist een grote druk op schaarse capaciteit in de eerste lijn. De vraag is dan welke afweging moet worden gemaakt.

Oncologische medicatie

Een voorbeeld van een hele andere orde is de adjuvante inzet van oncologische middelen. Dit wil zeggen dat geneesmiddelen worden toegevoegd aan een andere behandeling (operatie, chemo of bestraling) om de kans te verkleinen dat de kanker terugkomt. Het is echter niet altijd duidelijk wat de waarde daarvan is. Het Zorginstituut gaat enkele indicaties beoordelen waaronder op verzoek risicogericht de adjuvante behandeling van triple negatief borstkanker met pembrolizumab. Naast de beoordeling (casuïstiek) zal het Zorginstituut handvaten bieden aan veldpartijen.

Na vaststelling van de pakketagenda moeten het Zorginstituut en partijen afspraken gaan maken over wie welke onderwerpen voor zijn rekening neemt en wat ieders rol daarbij is. Daarna gaat iedereen aan de slag met de toebedeelde onderwerpen. In het Bestuurlijk Overleg (BO) IZA zal de voortgang worden besproken.

Passende Zorg

