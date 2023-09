Zorgkantoor financiert leerwerkplek statushouders in gehandicaptenzorg

Het gaat om twintig deelnemers, waarvan vijftien statushouders en vijf jonge vluchtelingen. Ze beginnen met een leerwerkplek bij Amarant.

De drie gehandicaptenzorgorganisaties maken onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst ‘Kansrijk’. Het doel van Kansrijk is betaald werk binnen één van de zorgorganisaties voor mensen met een beperking.

Elkaar helpen

Amarant, Cello en Sterk Huis willen bijdragen aan het welzijn en geluk van medewerkers en cliënten, maar ook daarbuiten. “Iedereen doet er toe en is onderdeel van onze maatschappij. Samen staan wij voor diversiteit en inclusie”, zo stellen de organisaties in een persbericht. “Voor statushouders en jonge vluchtelingen kan het lastig zijn om een passende werkplek in Nederland te vinden. Tegelijkertijd is er in ons land een groot tekort aan zorgmedewerkers. Op deze manier kunnen we elkaar helpen; wij bieden hen toekomstperspectief en zij helpen ons met hun talenten.”

Twee blokken

Het traject bestaat uit twee blokken van elk 20 weken. Het doel is om de trajecten af te sluiten met een betaalde baan als zorgondersteuner binnen Amarant en met het behalen van het mbo-certificaat Ondersteuning thuis. Daarnaast is er de mogelijkheid om door te stromen via andere leerroutes.

In samenwerking met de Academische Werkplaats van Tranzo en Tilburg University wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan door studenten binnen het initiatief van Kansrijk.