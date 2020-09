Zorgkantoor zet aanbieders voor het blok met inlevertermijn

Zorgaanbieders krijgen twee maanden de tijd om hun plannen voor innovatie, passende zorg, bedrijfsvoering en duurzaamheid bij de zorgkantoren in te dienen. Omdat de zorgkantoren hiermee voorbij gaan aan het komende kort geding rond het Wlz-tarief, voorziet branchevereniging ActiZ onnodig werk en tijdgebrek.

Met de bedoelde plannen kunnen zorgaanbieders een opslag van maximaal 2 procent op het basistarief van 94 procent verdienen. Volgens de zorgkantoren is de situatie rond de corona-uitbraak inmiddels dermate genormaliseerd dat zorgaanbieders in staat moeten zijn om vanaf 1 september hun innovatieplannen in te dienen. Ze hebben tot uiterlijk 1 november de tijd om dit te doen.

Kort geding

Met het besluit om nu al innovatieplannen uit te vragen gaan de zorgkantoren volgens branchevereniging ActiZ voorbij aan het kort geding rond het Wlz-tarief dat op 10 september dient. Mogelijk is de uitspraak van de rechter, die naar verwachting op 24 september volgt, van invloed op de tariefopslagen en de extra plannen, zo betoogt ActiZ. Dit zou betekenen dat aanbieders hun aanvragen voor opslag in een zeer kort tijdsbestek moeten formuleren dan wel over doen.

“Doordat zorgkantoren nu toch de extra plannen voor 1 november hebben aangekondigd zonder melding te maken van de lopende kort gedingen, kan dat leiden tot onnodig werk bij zorgaanbieders of een korte resterende tijd voor het opstellen van het plan”, aldus ActiZ. De door ActiZ voorziene problemen spelen niet bij de zorgkantoren van Menzis en DSW, die een eigen zorginkoopbeleid hanteren.