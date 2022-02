Zorgkantoren lanceren website over langdurige zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 14 februari een website gelanceerd met relevante en begrijpelijke publieksinformatie over de langdurige zorg: www.zorgkantoor.nl. De zorgkantoren en zorgverzekeraars willen daarmee iedereen die in aanmerking wil komen voor langdurige zorg op tijd informeren.

Dat meldt ZN op haar website. De landelijke website is onder andere bedoeld voor mensen die nog aan het begin staan van het zorgtraject en zich willen oriënteren op langdurige zorg. Naast informatie leidt de site mensen ook door naar het zorgkantoor van hun regio zodat zij daar verder geholpen kunnen worden.

Leveringsvormen

Nederland telt 31 zorgkantoren die de langdurige zorg uitvoeren voor cliënten in hun regio. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen direct de weg weet te vinden naar het zorgkantoor van zijn of haar regio. Daarom biedt de site informatie over het aanvragen van langdurige zorg en leggen de zorgkantoren uit welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden. De leveringsvormen, zowel thuis als bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget, worden uitgelegd. Er is ook informatie te vinden over wie wat betaalt en welke kosten er zelf betaald moeten worden. Verder verstrekt de website informatie over waar mensen terecht kunnen voor cliëntondersteuning en informatie over de rol van zorgkantoren.

Naast algemene informatie gaat de site verder in op verpleging & verzorging in de langdurige zorg. In een volgende fase wordt het platform verder uitgebreid met informatie over gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, aldus ZN. Op langere termijn willen de zorgkantoren via de site ook concrete keuzehulp bieden om mensen te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder.