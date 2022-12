Zorgkantoren: te weinig uitbreidingsplannen voor verpleegzorg

In 31 regiomonitors staan de capaciteitsplannen van de Wlz-zorgaanbieders voor de jaren 2021 tot en met 2027. De zorgaanbieders hebben deze plannen in het derde kwartaal van 2022 opgegeven. De monitoren zijn hier in te zien.

Onduidelijkheid

Dat er niet genoeg uitbreidingsplannen zijn, ligt voor een groot deel in de onzekerheid waar zorginstellingen mee te maken hebben. Met het zogeheten programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt de intramurale verpleegzorg niet verder uitgebreid. Ook is niet duidelijk wie in de toekomst nog aanspraak maakt op intramurale zorg en wat het effect is van het te wijzigen kwaliteitskader, merkt ZN op. Ook speelt het personeelstekort mee. Zorginstellingen hebben al moeite genoeg om medewerkers te vinden voor bestaande locaties en die tekorten lijken vooralsnog erger te worden.

122.000 extra plekken in 2040

In de jaren na 2027 blijft de vraag naar verpleegzorg voor ouderen stijgen door de vergrijzing. In 2040 is er behoefte aan ruim 122.000 extra verpleegzorgplekken, volgens onderzoek van TNO. “Alle betrokken partijen – zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en woonkoepels en de overheid – zullen een enorme inspanning moeten blijven leveren om ook de zorgvraag richting 2040 in te kunnen vullen met voldoende passend zorgaanbod”, meldt ZN. “De regie om dit op te pakken ligt in de regio. Met behulp van de inzichten uit de monitors gaan de zorgkantoren in de regio in gesprek met de betrokken partijen.”