Zorgketen Zuid-Limburg slaat alarm

In een laatste poging het tij te keren, doen alle zorgaanbieders in Zuid-Limburg een oproep aan de inwoners om zich aan de coronamaatregelen te houden en te helpen in de zorg als professional of vrijwilliger. Speciaal voor niet-medische vrijwilligers is er een nieuwe website ingericht: www.helpdezorglimburg.nl.

Brandhaard

Zuid-Limburg telt het hoogste aantal besmettingen van West-Europa en de continuïteit van de zorg staat er zwaar onder druk. Het grote aantal coronapatiënten zorgt niet alleen voor problemen in de ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, de thuiszorg, de GGZ, gehandicaptenzorg, ambulancedienst en de GGD.

Kiezen

Zorgprofessionals moeten kiezen wie, wanneer en waar zorg krijgt. Niet dringende zorg wordt niet meer geleverd. Mensen met minder ernstige klachten moeten langer wachten op een afspraak bij de huisarts. Operaties voor onder andere hernia, heup of knie worden uitgesteld. Hartoperaties of kankerbehandelingen komen in de knel.

Er wordt alles aan gedaan om extra bedden te regelen voor zieke patiënten en extra personeel wordt geworven. Kinderopvang is geregeld voor zorgpersoneel zodat zij door kunnen blijven werken. Alle zorgaanbieders hebben samen opgeschaald om de zorg in beweging te houden.