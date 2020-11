Zorgkoepels tekenen voor rookvrije sector

De zorgkoepels gaan zich inzetten voor rookvrije terreinen, een goed aanbod van stoppen-met-rokenzorg aan cliënten en patiënten, en HR-beleid en ondersteuning bij het stoppen met roken voor medewerkers in de zorginstellingen.

Artsenorganisatie KNMG heeft samen met VVGN en VNN in 2017 het initiatief genomen de zorg rookvrij te maken. “Een belangrijke basis hiervoor vormde de Intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ die op 31 mei 2017 werd ondertekend door negen zorgorganisaties. De intentieverklaring was destijds onderdeel van het gelijknamige congres ‘Maak de zorg rookvrij’. Met de nieuwe ondertekenaars tezamen bestrijken we nu bijna het volledige zorglandschap”, zo is te lezen op de website van de organisatie.

Onder de aangesloten partijen zijn onder meer de Vereniging voor Gehandicaptenzorg, Actiz, Jeugdzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.